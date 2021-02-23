"كردستان العراق" يطالب بحماية المقار الدبلوماسية من "مخاطر جسيمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني تحذيرات بشأن المخاطر التي وصفها بالجسيمة التي واجهتها البعثات الدبلوماسية في العراق، مطالبا الحكومة الاتحادية بحمايتها.

جاء ذلك غداة هجوم صاروخي ليس الأول الذي تتعرض له المنطقة الخضراء شديدة التحصين بغداد، واستهدف مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، هجمات دوما ما تشير أصابع الاتهام إلى المليشيات الموالية لإيران في العراق.

حدث تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة وطال أيضا مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث تم استهداف مطارها الدولي الذي يقع بالقرب من القنصلية الأمريكية.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب بارزاني قائلا: "أدين الهجوم الذي شُن الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد".

وأضاف "البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق، إنها متواجدة هنا للمساعدة في التصدي للإرهاب وإعادة بناء العراق".

وحث مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، قائلا: "يجب أن تتوقف الهجمات".