شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات كتالونيا تستمر لليوم السابع وسط أعمال عنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - أ ف ب

لليلة السابعة على التوالي، شهدت برشلونة تظاهرة احتجاجية على سجن مغنّي الراب بابلو هاسل تخلّلتها صدامات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ارتكب عدد منهم أعمال شغب وتخريب. وكانت التظاهرة قد انطلقت بهدوء في مسيرة سلمية ردّد خلالها المحتجّون شعار «الحرية لبابلو هاسل»، وجابوا وسط برشلونة وصولاً إلى مقرّ قيادة الشرطة الوطنية حيث تحوّل قسم منهم إلى العنف، إذ ألقوا زجاجات ومقذوفات أخرى على مركبات الشرطة التي كانت تحمي المبنى، بحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزة. ومن أمام مقرّ الشرطة انتقل المتظاهرون إلى شوارع أخرى في ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، حيث أضرموا النار في حاويات القمامة. وكتبت شرطة إقليم كتالونيا في تغريدة على تويتر أنّ «المشاغبين يضرمون النار في متاريس، ويلقون مقذوفات على الجيران الذين يشتكون من سلوكهم». لكنّ هذه التظاهرة التي جرت مساء الاثنين في ليلة ممطرة، استقطبت عدداً أقلّ من المحتجّين، وكانت الاشتباكات التي تخلّلتها أقلّ حدّة من تلك التي حدثت في الليالي السابقة. وقالت الشرطة إنّ إجمالي عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا في الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا منذ بدأت الاحتجاجات مساء الثلاثاء الفائت بلغ 109 أشخاص. وحُكم على بابلو هاسيل (32 عاماً) بالسجن تسعة شهور بعدما أدين بجرم «تمجيد الإرهاب» إثر نشره تغريدة وصف فيها الملك خوان كارلوس الأول بأنه «زعيم عصابة»، وأشاد بأشخاص تورّطوا بهجمات، واتّهم الشرطة بقتل مهاجرين ومتظاهرين. وأحيا توقيفه النقاش حول حرية التعبير في إسبانيا، وفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب «بوديموس» اليساري المتطرف الذي يدعم التظاهرات.