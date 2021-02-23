شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من جنرالات الانقلاب في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضوين من المجلس العسكري في ميانمار، وهددت بمزيد من الإجراءات بسبب انقلاب الأول من فبراير/شباط. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، إن هذه الخطوة استهدفت الجنرال مونج مونج كياو القائد العام للقوات الجوية، واللفتنانت جنرال مو مينت تون رئيس أركان الجيش السابق وقائد أحد مكاتب العمليات العسكرية الخاصة الذي يشرف على العمليات من العاصمة نايبيداو. وقالت الوزارة في بيان: إن «على الجيش أن يتراجع عن أفعاله ويعيد على وجه السرعة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في ميانمار، وإلا فإن وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات». وردد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين التهديد، وقال في بيان: «لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف ويقمعون إرادة الشعب».