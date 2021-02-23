شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع «تدين بشدة» هجمات جيش ميانمار على متظاهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – أ ف ب

دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الثلاثاء، «بشدة» العنف الذي تستخدمه قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين وحضوها على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي». وقالوا في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص عزل غير مقبول. كل شخص يرد على تظاهرات سلمية بالعنف يجب أن يحاسب». وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.