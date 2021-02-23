شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة يترأس اجتماع التحضير لمؤتمر مكافحة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ترأس الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاجتماع الثالث للمؤتمر الخاص بمناقشة التحضيرات بشأن مشروع القرار السياسي المعني بمكافحة الفساد، والمزمع عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وينظر الاجتماع في عدد من القضايا المتصلة باستعراض ومناقشة وجهات نظر الدول الأطراف بمحتوى مشروع القرار السياسي ونتائج النقاشات ووجهات النظر التي أبدتها الدول الأطراف، كما استعرض الاجتماع حلقات نقاشية تتصل بقضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي وخارطة الطريق المتوقعة بعد مرور ما يصل إلى 15 سنة من تطبيق الاتفاقية. وشارك ديوان المحاسبة كمتحدث في جلسات الحوار التي نظمت خلال الاجتماع وقد كرس الديوان ضرورة دعم الدور الأساسي الذي تؤديه الأجهزة الرقابية في الدول الأطراف بشأن مكافحة الفساد، يذكر أن ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة يقود تجمعاً دولياً من الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد تنظر في الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وكذا مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.