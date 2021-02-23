شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة مغرضة عن شجار في ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دارت شائعات قوية عن حدوث شجار بالأيدي في غرفة ملابس ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة1-3من ليستر سيتي، وحدث الشجار المفترض بين لاعب الفريق أندي روبرتسون والحارس البرازيلي أليسون حول استعداد المدرب يورجن كلوب لترك النادي. وعلق روبرتسون على الشائعات وقال: «لست من النوع الذي يسدد اللكمات، أعتقد أن مصدر الشائعة أشخاص يشعرون بالملل في المنزل، من الواضح أن شخصاً ما أراد الترويج لرحيل المدرب عن طريق شجار بيني وبين أليسون وأعجبتني شائعة أن الشجار انتهى بجرح في شفتي رغم أني كنت أتمنى أن يكون أليسون هو المتألم لكن الحمقى لا يختارون بشكل صحيح. ما كتب كان محض هراء لكل من في النادي ونحن هنا لتصحيح الحقائق»، من جهته، قال كلوب إنه لا يحتاج دعماً خاصاً بعد توالي الهزائم لفريقه وقال:«لا أشعر أنني بحاجة لدعم خاص حالياً لكن إن وجد فسيكون لطيفاً، لست بحاجة لإجازة، أنا مشحون بالطاقة ولا حاجة لتقلقوا علي».