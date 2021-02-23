جائزة خليفة التربوية:الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ ثقافة الابتكار

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، على أن الابتكار يمثل إحدى الركائز الحيوية لأجندة دولة الإمارات ومئوية 2071، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع وجعلها منهج حياة في الأداء اليومي لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الخاصة وأفراد المجتمع مما أفرز قاعدة واسعة من المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجائزة عن بعد بعنوان «الإمارات نموذج ملهم للابتكار» بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وأدارها حميد عبدالله إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وتحدث فيها كل من: عبير تهلك، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور خليفة علي حميد السويدي أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة خولة عبد الله الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار بجامعة الإمارات أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وعبدالله عبدالكريم مدير إدارة التغطية الإعلامية بوكالة أنباء الإمارات، ووفاء آل علي رئيس قسم المجالس الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، ونفلة الخاطري فائزة بجائزة خليفة التربوية. وأكدت أمل العفيفي حرص جائزة خليفة التربوية على تعزيز ثقافة الابتكار في الميدان التعليمي والأكاديمي وترجمة رسالتها في هذا الصدد من خلال المجالات المطروحة في دوراتها المختلفة والتي يعتبر الابتكار أحد العناصر الرئيسية في تقييم أعمال المرشحين وحصولهم على الجائزة محلياً وعربياً. وأكد حميد عبدالله إبراهيم على أهمية الابتكار في منظومة التعليم محلياً وعربياً ودولياً، مشيراً إلى أن المدرسة تمثل إحدى الحواضن الرئيسية للابتكار وتضع الطفل على أولى مراحل الإبداع المنشود. وقالت عبير تهلك، إن حكومة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ الابتكار ثقافة عمل وممارسة يومية في كافة المجالات، وتطرق الدكتور خليفة السويدي خلال الجلسة إلى موضوعين أساسيين هما: ماجستير التربية الابتكارية، أحدث البرامج الداعمة للابتكار والتي تطرحها كلية التربية في جامعة، والمنصة الافتراضية العالمية للابتكار، وهي منصة افتراضية تم تصميمها مع بعض الاستشاريين العالميين، وسلطت الدكتورة خولة الكعبي الضوء على دور مؤسسات التعليم العالي في خلق البيئة التعليمية المحفزة على الابتكار وتشجيع الطلبة والباحثين وأعضاء هيئات التدريس على توليد الأفكار الإبداعية وتدشين مبادرات تعزز من الابتكار في مختلف التخصصات. وأكدت الدكتورة خولة الكعبي على أن جامعة الإمارات تولي البحث العلمي والابتكار أهمية خاصة، من خلال دعم الباحثين من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ومن جانبه أكد عبدالله عبدالكريم على أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام الإماراتي في نشر ثقافة الابتكار.

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