تحرير 33 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حملة صحية مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة الطور، للحد من الغش التجاري والتأكد من مدى صلاحية الأغذية حرصًا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة المرور على 37 منشأة غذائية ، وجرى تحرير 33 محضرًا متنوعًا، بينهم 13 محضرًا نقص اشتراطات نظافة، و 20 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وسحب 8 عينات أغذية وإرسالها للمعامل المشتركة لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للاستهلاك الأدمي، وإعدام 82.5 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و2.5 لتر من الأغذية والمشروبات الفاسدة.