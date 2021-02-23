تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 7 سجلات للأحوال المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استكملت وزارة الداخلية، تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

قررت وزارة الداخلية افتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية وذلك تيسيراً للمواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.. واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بـ 7 سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً.

كما تم نخصيص مكتب لكبار السن وذوي القدرات الخاصة بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة ..

فقد تقرر تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

وشملت مركز إصدار البحيرة بدمنهور بمحافظة البحيرة،

مركز إصدار الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية،

سجل مدني أول كفرالشيح بمحافظة كفرالشيخ،

فضلاً عن افتتاح السجلات اعتباراً من السبت الموافق 27/2/2021.. سجل مدني سماحة الفرعي بمحافظة الدقهلية، سجل مدني الجنوب2 بمحافظة بورسعيد،

سجل مدني ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، سجل مدني ميرا الفرعي بمحافظة أسيوط.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.