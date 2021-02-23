محافظ الإسكندرية يزور مصابي مركب مريوط الغارق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

زار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصابي حادث غرق مركب بحيرة مريوط، بمستشفى العامرية العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال المحافظ إن أعمال البحث عن المفقودين في الحادث مستمرة حتى الآن عبر 4 وحدات إنقاذ نهري تابعة لقوات الحماية المدنية.

وأضاف المحافظ أن الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 ونجاة اثنين، مشيرًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 4 مستشفيات.

وأشار الشريف إلى تواجد ٤ عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة بشكل فوري.

كان مركب يقل 19 شخصًا من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

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