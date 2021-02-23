وزير الداخليّة الليبي فتحي باشأغا يكشف تفاصيل "محاولة الإغتيال" بطرابلس

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشأغا إنه نجا من محاولة إغتيال "مخططة جيدا" أمس الأحد، أطلق خلالها مسلحون النار على ركب سياراته في العاصمة طرابلس

وأضاف باشأغا لـ"رويترز" أن سيارة بدأت في التعدي على موكبه وفتح أشخاص داخل السيارة النار، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قتل فيه أحد حراسه وأحد المهاجمين.

وقال إنه لم يكن حادثا وقع بطريق الصدفة وإنما عملية مخططة جيدا، مضيفا أن حراسه طاردوا السيارة التي إنقلبت، قائلا "إنهم إعتقلوا شخصين أحدهما مطلوب لدى الشرطة".

وذكر جهاز دعم الإستقرار في بيان نُشر على الأنترنات، أن حراس باشاغا فتحوا النار على إحدى سياراته أثناء مرورها بجانب موكبه.

وجهاز دعم الإستقرار قوة مسلحة أنشأها رئيس الوزراء المنتهية ولايته فايز السراج هذا العام.

من جانبه، أدان مبعوث الأمم المتحدة، يان كوبيس الحادث ودعا إلى إجراء تحقيق، وقال لـ"تويتر" إن "مثل هذه الأعمال المتهورة تهدد الإستقرار والأمن وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية".

ويأتي الهجوم بينما تستعد حكومة الوفاق لإفساح المجال لحكومة إنتقالية جديدة أختيرت من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة تستهدف توحيد فصائل ليبيا المتحاربة.

وباشأغا شخصية قيادية من مدينة مصراتة في غرب ليبيا، ترشح لرئاسة حكومة الوحدة دون أن يفلح في مسعاه هذا، لكنه أعرب علنا عن دعمه للإدارة الجديدة.

وكان باشاغا قد تعهد كوزير للداخلية بكبح جماح المجموعات المسلحة التي تمسك بزمام السلطة على الأرض في غرب ليبيا منذ إنتفاضة 2011 وتحظى غالبا بوضع رسمي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءا نسبيا، لكن كان يمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف من وسط طرابلس ليلا بين يومي السبت والأحد، وسمع دوي المزيد من إطلاق النار في وسط المدينة في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

سكاي نيوز