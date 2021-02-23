تزامنا مع 900 مليون لـ”لمعلم”.. لمجرد يعلن عن جديده: “الغادي وحدو” مع كريم زياد والهواريات

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن موعد إصداره عمله الجديد “الغادي وحدو”، الذي يجدد من خلاله في الصنف الموسيقى الشعبي، الذي تقدمه فرق الهواريات.

وأعلن لمجرد أنه سيصدر الفيديو الكليب الجديد، يوم 28 فبراير الحالي، مشيرا إلى أنه يعرف مشاركة كريم زياد، والهوريات.

وشارك لمجرد جمهوره صورة من الكليب، ظهر فيها بأزياء تمزج بين التقليدي والعصري، بشكل يوحي بطبيعة الكليب، الذي تحضر فيه نساء من مجموعة للهوريات.

وأشرف على إخراج كليب سعد لمجرد، الذي تم تصويره في مراكش، المخرج عبد الرفيع العبديوي، في حين تعامل على المستوى الموسيقي مع الموزع كريم زياد، في مزج بين موسيقى الجاز، والموسيقى الشعبية.

لمجرد أعلن جديده، تزامنا مع بلوغ فيديو كليب “لمعلم” حاجز 900 مليون مشاهدة، نتيجة تحقيقه ملايين المشاهدات الإضافية، بفضل حملة المليار، التي يخوضها جمهوره، لجعله أول فنان عربي يحقق هذا الإنجاز، ووصول قناته على يوتوب إلى 12 مليون مشترك.