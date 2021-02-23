موظفو جماعة الدار البيضاء يطالبون بحمايتهم من “كورونا” ويضربون عن العمل

جدة - عبدالحي حسين - أعلن موظفو جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، عن دخولهم في إضراب عن العمل، غدا الأربعاء، مطالبين بالإسراع في صرف جميع مستحقاتهم المتراكمة، وتسوية جميع الملفات.

ودعا المكتب الجهوي لنقابة الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، المجلس الجماعي بالعاصمة الاقتصادية، إلى تنفيذ مخرجات الحوار الذي انعقد في يناير الماضي، وعلى رأسها الإسراع في صرف “جميع مستحقات الموظفين والأطر لسنوات 2015/2016/2017/2018/2019/2020، ابتداء من شهر مارس، والعمل على تسوية جميع الملفات المالية والإدارية قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2021”.

وطالب المكتب الجهوي، في بيان له، تلقى “اليوم 24″، بنسخة منه، بخلق شراكة مع وزارة الصحة أو بعض المصحات الخاصة، لإجراء التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا، داخل أماكن العمل بجماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، مع تحمل المصاريف والتكاليف المترتبة عن ذلك.

ودعا المصدر نفسه، كذلك، إلى منح تعويضات الساعات الإضافية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة، والعاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية والمؤسسات العمومية، على غرار ولاية الجهة، والعمالات، والمقاطعات، والصحة.

وفي ظل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، طالب المصدر نفسه، بإخضاع جميع الموظفين الذين تم انتدابهم في هذه العملية للتطعيم، إلى جانب عمال شركات النظافة، مع تخصيص مكافأة لهم باعتبارهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية.