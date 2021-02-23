تراث مغربي عمره 5 قرون.. عبد المجيد فنيش عن أصل فن الملحون- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يعد الملحون أبرز مكونات الثقافة الموسيقية المغربية، فهو تراث يختزل مقوماتها ومظاهرها الأصيلة، متوفرا على جميع العناصر للاستجابة كليا لتعريف التراث الثقافي غير المادي، كما ورد في اتفاقية اليونسكو المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي.

الأستاذ والباحث في الفن التراثي عبد المجيد فنيش، يتحدث لـ”اليوم 24″ عن تاريخ فن الملحون، الذي بدأ قبل 5 قرون في المغرب، ممتدا إلى مناطق خارجه.

ويفصل فنيش في حديثه عن الملحون، حول نشأته، والتطور الذي لحقه مع مرور الوقت، إلى حدود تقديم المغرب طلبه لليونسكو للاعتراف بالملحون كتراث غير مادي.