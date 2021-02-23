الامارات.. تواصل انخفاض حالات الإصابة اليومية بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كوفيد 19» انخفاضاً جديداً عن اليوم السابق.



حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الكشف عن 2105 حالات إصابة جديدة جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وذلك من خلال 156430 فحصاً أجري خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372530 حالة.

‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1140 حالة. ‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363052 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 3451 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5557793 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 56.19 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».