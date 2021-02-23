تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر111 مليون إصابة حتى مساء أمس الاثنين.



وأظهرت أحدث البيانات، التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، عند الساعة 19:36 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 111 مليونا و606 آلاف و263 حالة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 2 مليون و470 ألفا و467 حالة.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.