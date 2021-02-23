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رئيس وزراء بريطانيا: علينا التعايش مع كورونا مثل الإنفلونزا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

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قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الإثنين، إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماماً مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح.

 

وأضاف أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن، وفقاً لوكالة "رويترز".

 

وقال جونسون أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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