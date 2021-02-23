سلطنة عمان تمنع دخول القادمين من 10 دول لاحتواء كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، منع دخول القادمين من 10 دول، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، إنها منعت دخول القادمين من 10 دول لمدة 15 يوما، لاحتواء انتشار الفيروس، لا سيما السلالات المتحورة.

وتشمل الدول: السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا، ويطبق القرار من يوم الخميس.

وكانت سلطنة عمان تسلمت في نهاية يناير الماضي، 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المُضاد لفيروس كورونا من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات.

وفي الأول من يناير الماضي أيضاً، سجلت عمان، أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.