شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 417 حالة وفاة و 11823 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأقل منذ بداية أكتوبر. ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 84047 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و 189153 إصابة.