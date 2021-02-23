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الصحة العالمية... في هذه الحالة يكون لقاح كورونا عديم الفائدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس في تصريحات صحفية تم نشرها عبر قناة منظمة الصحة العالمية على "يوتيوب" إن "التطعيم لا يكون فعالًا إلا عندما يتم إجراؤه عالميًا".

وحث غيبريسوس جميع البلدان على عدم تأجيل التطعيم، وإلا ستظهر سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وحذر المسؤول "في هذه الحالة، قد تصبح اللقاحات التي استخدمناها عديمة الفائدة".

وأكد أن "نقص الأدوية في الدول النامية سيخلق مشاكل للدول الغنية. لذلك، دعا غيبريسوس السلطات إلى أن توضح لمواطنيها أنه لحماية أنفسهم من الفيروس، لا بد من تطعيمهم ليس فقط، ولكن سكان دول "بقية العالم".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 111 مليون شخص، وتوفي ما يقرب من 2.5 مليون شخص. معظم المصابين والضحايا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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