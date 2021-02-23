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وزير الخارجية يبحث مع العثيمين خطر آيديولوجيا التطرف والتفكير

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بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن عثيمين، خطر آيديولوجيا التطرف والتكفير.

المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمدالصحاف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن عثيمين وبحث معه خطر آيديولوجيا التطرف والتكفير وسُبل المواجهة الفكريّة على أسسٍ واضحة وتحظى بالتعاون المشترك".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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