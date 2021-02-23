انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يبحث مع العثيمين خطر آيديولوجيا التطرف والتفكير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن عثيمين، خطر آيديولوجيا التطرف والتكفير.

