بالصور: قائد عمليات بغداد يتجول في قضاء الطارمية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، تجول في قضاء الطارمية شمالي بغداد، حيث التقى القائد بعدد من أهالي القضاء".

وبحسب البيان، اشاد قائد عمليات بغداد بالتعاون الكبير الذي يبديه ابناء المنطقة مع القوات الأمنية".



وفي السياق ذاته، اكد مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "الجولة جاءت نتيجة نشر بعض مواقع التواصل والوكالات بوجود اشتباكات مع داعش".