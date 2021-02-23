رئيس وزراء بريطانيا: علينا التعايش مع كورونا مثل الإنفلونزا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الإثنين، إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماماً مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح.



وأضاف أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال جونسون أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".