شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا تعتقل زعيماً للمعارضة وتستخدم «الغاز» في مداهمة لمقر حزبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبليسي - أ ف ب

اعتقلت الشرطة الجورجية، الثلاثاء، زعيماً للمعارضة واستخدمت الغاز المسيل للدموع في عملية مداهمة عنيفة لمقر حزبه، ما من شأنه أن يعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. وأظهرت مشاهد حية نقلها التلفزيون، نيكا ميليا زعيم «الحركة المتحدة الوطنية» أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته. وفي تلك الأثناء استخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء، حسبما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون «إمتافاري».