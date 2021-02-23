شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتقل زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي «إل تشابو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قالت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، إن السلطات ألقت القبض على زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان لويرا الشهير بـ«إل تشابو» والزعيم السابق لعصابة سينالوا بسبب تورطها المزعوم في تهريب المخدرات دولياً. وتم القبض على إيما كورونيل إيسبورو (31 عاماً) في مطار دالاس الدولي شمال فيرجينيا ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن الثلاثاء. وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين. ولم يتسن التعرف إلى محامي كورونيل. ولم يتضح سبب وجودها في منطقة واشنطن. وتحمل كورونيل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية. جاء اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان (63 عاماً) في بروكلين، حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة عندما كان زعيماً لعصابة سينالوا.