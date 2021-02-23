شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم المليون دولار تثير التساؤلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ضمياء فالح

ساد الغموض حول إصابة نجم بمليون دولار في فريق «سي إيجلز» للرجبي توم تربويفيتش (24 عاماً) بشد عضلي سيغيب بسببه عن أول 3 جولات بالموسم في أستراليا، وقال تربويفيتش الذي عانى إصابات في عام 2020 للمراسلين: إنه تعرض للإصابة أثناء تزحلقه عندما كان خارجاً من مغطس الحمام صبيحة الأحد.

وانتشر فيديو للاعب وهو يسابق مشجعاً لفريق «ويست تايجرز» مساء السبت بعد التقاط صورة معه، وقال المشجع، هاري، الذي فاز بالسباق: «طلبت منه منافستي في سباق جري، رفض في البداية ثم أقنعته وانطلقنا، لم نقم بالإحماء قبل السباق لكنه لم يعرج بعده، لست أنا من يحدد إن كان أصيب بسبب السباق أو بسبب التزحلق». ونفى تربويفيتش أن يكون السباق السبب وقال:«لم أتعرض للأذى مساء السبت لكن مشاركتي كانت خطأ وأعتذر للمشجعين الذين كانوا ينتظرون مني أكثر مما قدمته لهم».