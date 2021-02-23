شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج: جوارديولا غرس عقلية الانتصارات في مانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن مدربه بيب جوارديولا غرس عقلية الانتصارات في التشكيلة وأنه لا يترك اللاعبين يعيشون على أمجادهم السابقة.

وقاد جوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري مرتين منذ قدومه في 2016 ويبدو في طريقه لحصد اللقب الثالث حيث يتصدر بفارق عشر نقاط. وقال سترلينج لموقع سيتي على الإنترنت رداً على سؤال حول تأثير المدرب الإسباني «يتعلق الأمر بعقلية الانتصارات. وأضاف: «هذا أكثر شيء تعلمته منه، وألا تكون سعيداً بما حققته.

استمر في القتال والتحسن وحاول الفوز بالمزيد والمزيد». وأوضح:«لن نشعر بالرضا عن أنفسنا ونحن ندرك أن الموسم لا يزال طويلاً.

سنحافظ على تركيزنا وسنلعب في دوري أبطال أوروبا هذا أسبوع، وبعد ذلك سنخوض مباراة في الدوري الممتاز». وتابع «نحن نتحكم في مصيرنا».

وفاز سيتي في آخر 18 مباراة في كل المسابقات لكن سترلينج قال إن الفريق لا يجب أن يشعر بالرضا عن النفس. وسيلعب سيتي مع بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال في بودابست يوم الأربعاء قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم السبت.