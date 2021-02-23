شكرا لقرائتكم خبر عن الألمان يريدون تغيير لوف بعد 14 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف استطلاع رأي في ألمانيا عن رغبة الناس في تغيير مدرب المنتخب يواكيم لوف رغم تسجيله 63 في المئة نجاحاً في الـ189 مباراة دولية وحصد كأس العالم 2014 والوصول لنهائي أمم أوروبا 2008. ويعادل لوف هيلموت شون (1964 -1978) لكنه من أطول المدربين بقاء في منصبه بالعصر الحديث يليه سير ألف رامسي الذي درب منتخب إنجلترا 11عاماً ثم اينزو بيرزوت الذي درب إيطاليا 9 سنوات وديل بوسكي الذي درب أسبانيا 8 سنوات. دافع لوف عن نفسه بعد الخسارة من إسبانيا بالستة في دوري الأمم وقال إن فريقه لا يعاني من مشاكل وأنه منفتح على «الانتقاد البناء» وأن لا حاجة لـ«تغييرات جذرية» فهو يحظى بدعم الاتحاد. في المقابل، يرى الألمان أن البلاد فيها ما يكفي من الأسماء الرنانة مثل كلوب مدرب ليفربول وتوخيل مدرب تشيلسي والأهم منهما هانسي فليك مدرب بايرن ميونيخ الذي تدور شائعات الآن عن كونه وراء نجاحات المنتخب عندما كان مساعداً للمدرب لوف. وحتى لو كذبت الشائعة هناك الواقع الذي يشير لنجاحات فليك مع البايرن.