انتشال جثتين جديدتين من ضحايا مركب الإسكندرية.. والعدد يرتفع لـ 8 غرقى- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين جديدتين من ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث التي جرى انتشالها إلى 8 فضلًا عن 6 مصابين.

بينما تواصل 4 وحدات إنقاذ نهري إلى جانب غطاسين متطوعين أعمال البحث عن مفقودين آخرين.

كان مركب يقل 19 شخصًا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن 4 وحدات منس الإنقاذ النهري مازالت تواصل جهود البحث عن المفقودين في الحادث.

وأضاف المحافظ: "لم يجري حصر عدد المفقودين حتى الآن.. نتواجد مع الأهالى لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث على سطح البحيرة وفي العمق".