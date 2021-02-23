اليوم.. "نقل النواب" تناقش بيان وزير التنميه المحليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي

تعقد لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان اللواء محمود شعراوي وزير الإدارة المحلية.

كما تعقد اللجنة اجتماعين غدا الأربعاء لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

الجدير بالذكر أن الحكومة ذكرت أن من تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن والحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، و60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية فضلا عن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات و39% لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.