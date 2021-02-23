في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان: اتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

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قال إمبراطور اليابان ناروهيتو إنه يتوقع «مستقبلا مشرقا» مع بدء اليابان برنامج تطعيم للوقاية من جائحة فيروس كورونا وذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وتقلصت الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور هذا العام بسبب الجائحة.

وقال ناروهيتو للصحفيين متحدثا في قصره من وراء حاجز شفاف كبير «لحسن الحظ يبدو أن أعداد الإصابات الجديدة تتراجع على مستوى البلاد. كما أن التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأ».

وأضاف «أتطلع لمستقبل مشرق مع تغلب شعبنا على أزمة الفيروس من خلال المشاركة في الآلام ومساعدة بعضنا بعضا».

وبدأ برنامج التطعيم في اليابان هذا الشهر. وقال المسؤول عن برنامج التطعيم أمس الاثنين إن الجرعات ستكون محدودة في الأشهر الأولى وسيجري توفير اللقاحات لكبار السن تدريجياً.

وعادة ما كان الزوار يتوافدون على القصر الإمبراطوري يوم عيد ميلاد الإمبراطور للتهنئة والتوقيع بأسمائهم على دفتر للزائرين في تقليد يعود إلى عام 1948. وكان الإمبراطور يطل من شرفة في القصر مع أفراد أسرته للتحدث إليهم.

وألغيت هذه الأحداث هذا العام.

وجلس ناروهيتو على العرش في عام 2019 بعدما تنازل والده أكيهيتو عنه.