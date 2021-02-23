كوريا الجنوبية تفاجئ إيران.. الإفراج عن الأموال المجمدة مرهون بموافقة واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد حالة التفاؤل التي سادت في أروقة النظام الإيراني ، بعد إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أمس الاثنين أن طهران اتفقت مع حكومة سيول حول “كيفية تحويل” جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كورويا الجنوبية، و”الاستفادة” منها في “أغراض محددة”، أوضحت كوريا الجنوبية أن الأمر معلق بموافقة واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بعد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.

أتى بيان الخارجية الكورية بعد أن زعمت إيران أنها توصلت إلى اتفاق حول كيفية تحويل واستخدام تلك الأموال المجمدة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.

تصل إلى 7 مليارات دولار

وكان همتي أعلن أن هذا الاتفاق جرى خلال زيارته سفير كوريا الجنوبية في طهران، وأنه “تم إخطار كوريا الجنوبية بقرارات البنك المركزي حول حجم الموارد التي يمكن تحويلها والبنوك المحددة”، فيما رفض الإعلان عن حجم تلك الأموال التي من المقرر تحويلها.

وكان المصرف المركزي أعلن، في وقت سابق، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تصل إلى 7 مليارات دولار.

يذكر أن تلك الأموال تم تجميدها بسبب العقوبات الأميركية ضد طهران.

وبعد احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط كورية في المياه الخليجية، الشهر الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية أن طهران تريد الحصول على مليار دولار من أموالها في كوريا الجنوبية.