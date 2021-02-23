إيران.. تجدد الاحتجاجات العمالية بسبب تأخر صرف الرواتب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 8:34 صباحًا

تشهد معظم المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة؛ بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية ، وتأخر الرواتب بجانب ضعف الأجور، كان آخرها احتجاج عمال مترو طهران وعمال إيلام للبتروكيماويات.

ونظم عمال الخط الخامس للمترو في طهران، احتجاجا أمس الإثنين، على وقع التأخير في دفع أجورهم الضئيلة وكذلك أقساط التأمين الخاصة بهم، حسبما أفادت المعارضة الإيرانية.

وأعلنت مجموعة من عمال الخط الخامس للمترو في طهران، عدم دفع رواتبهم وأقساط التأمين لعدة أشهر.

ويعمل أكثر من 150 عاملاً في الخط الخامس للمترو بين طهران وكرج، منهم 90 عاملا في وحدة الانضباط والباقي في صيانة خط المترو تحت مسؤولية شركة المقاولة، لكن لم تدفع رواتبهم لمدة 3 أشهر تقريبًا وكذلك لم تدفع أقساط التأمين لهم لمدة 4 أشهر.

وبحسب تقرير للمعارضة الإيرانية، فإن آخر راتب تلقوه كان في نوفمبر الماضي، ومن وهذا التاريخ لم يحصلوا على رواتبهم.

من ناحية أخرى، نظم عمال مشروع إيلام للبتروكيماويات وقفة احتجاجية اعتراضًا على كيفية التوظيف.

وأفادت المعارضة الإيرانية بأن عمال المشروع وعددهم نحو 100 عامل نظموا احتجاجا ضد شروط إجراءات التوظيف.

كما نظمت مجموعة من منتسبي الطوارئ الطبية المتعاقدين في مدينة مشهد، وقفة احتجاجية في حرم جامعة مشهد للعلوم الطبية، احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون تعزيز الإنتاجية الاستثنائي.