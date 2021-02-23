شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة،. وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والضبعة تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من راس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 العظمى 17

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 13

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23