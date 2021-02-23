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السلالة البريطانية من كورونا تظهر في كمبوديا

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الدمام - شريف احمد - رصدت كمبوديا، التي تواجه أسوأ بؤرة تفشي لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، السلالة الأكثر عدوى من الفيروس، والتي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا، ضمن الحالات الجديدة في بؤرة التفشي.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه ثبتت إصابة ثلاثة أشخاص بالطفرة البريطانية.

وترتبط حالات الإصابة بالبؤرة التي بدأ اكتشافها السبت الماضي، إلى حد كبير بين رعايا صينيين يعيشون في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وحتى صباح اليوم، تم رصد 99 إصابة في البؤرة، ما يمثل عددا كبيرا بالنظر إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في كمبوديا هو 593 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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