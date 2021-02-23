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مصرع 70 شخصًا في فيضانات الهند

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الدمام - شريف احمد - لقي 70 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية في الهند. وذكرت حكومة ولاية "أوتارانتشال" الهندية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقوين لا زالت مستمرة، مبينة وقوع انهيار جليدي في منطقة "تشامولي"، مما تسبب في غمر عدد من الطرق والجسور بالمياه وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة. وأضافت أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين البالغ عددهم حتى الآن 134 شخصًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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