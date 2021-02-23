إمبراطور اليابان يحتفل بعيد ميلاده.. وهذه أمنيته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو عن أمله في "مستقبل مشرق" مع بدء بلاده برنامج تطعيم للوقاية من جائحة فيروس كورونا، في أمنية بمناسبة عيد ميلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين، فيما تقلصت الاحتفالات بهذه المناسبة هذا العام بسبب الجائحة.



ومتحدثا من القصر من وراء حاجز شفاف كبير بجانب أفراد أسرته، قال ناروهيتو للصحفيين: "لحسن الحظ يبدو أن أعداد الإصابات الجديدة تتراجع على مستوى البلاد، كما أن التطعيم ضد كورونا قد بدأ".

وأضاف "أتطلع لمستقبل مشرق مع تغلب شعبنا على أزمة الفيروس من خلال المشاركة في الآلام ومساعدة بعضنا بعضا".

وبدأ برنامج التطعيم في اليابان هذا الشهر لكنه يواجه تحديات في أحد المجتمعات التي تواجه مشكلة تزايد أعداد المعمرين.

وعادة ما كان الزوار يتوافدون على القصر الإمبراطوري يوم عيد ميلاد الإمبراطور للتهنئة والتوقيع بأسمائهم على دفتر للزائرين في تقليد يعود إلى عام 1948، غير أنه تم إلغاء هذه الأحداث بسبب كورونا.

وجلس ناروهيتو على العرش في عام 2019 بعدما تنازل والده أكيهيتو عنه.

