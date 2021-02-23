مذكرة تفاهم بين "النواب" الليبي و"البرلمان الدولي للتسامح" لنشر السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، مع مجلس النواب الليبي مذكرة تفاهم وعمل مشترك لتعزيز سبل التعاون في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

ويسعى المجلسان عبر مذكرة تفاهم وعمل مشترك وقعها أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مدينة القبة الليبية، إلى تعزيز سبل التعاون في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام ومجلس النواب الليبي بهدف توحيد الجهود البرلمانية لنشر قيم التسامح والسلام حول العالم



ويسمى بموجب المذكرة مجلس النواب الليبي عضوا في البرلمان الدولي.



بدوره، ثمن صالح دور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في توحيد جميع الجهود الدولية لدعم ونشر قيم التسامح حول العالم، مؤكداً أن توقيت المذكرة جاء في الوقت المناسب لتعزيز ودعم مسار السلام في ليبيا.



ونوه صالح بالدور الرائد والقيادي الذي تقدمه الإمارات في مجال التسامح والسلام ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمسيرة التسامح والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتعايش السلمي.

من جانبه، استعرض الجروان بعض أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام في مجال نشر التسامح والسلام وجهوده في محاربة التعصب والتطرف، على الصعيد البرلماني والتعليمي والإعلامي، من خلال جهازيه الرئيسيين، البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام.