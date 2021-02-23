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كاتبة صحفية تكشف عن دعم الامارات للصومال وتؤكد: تجاوز مليار درهم في 7 سنوات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

قالت الكاتبة الصحفية مريم الكعبي إن مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال تجاوز مليار درهم في 7 سنوات.

 

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر أنه: "بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للصومال منذ العام 2009 وحتى نهاية 2016 نحو مليار درهم".

 

وأشارت إلى أن: "جميعها كانت تصب في مشاريع ترفع المعاناة عن كاهل الشعب ومن خلال مشاريع تنموية تستهدف تقديم خدمات للمواطن الصومالي"

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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