شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ... الإندونيسيا تغرق بالفيضانات بعد أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعيش مناطق عدة في إندونيسيا فيضانات وسيول كبيرة إثر أمطار غزيرة، حيث تأثرت منطقة بيكاسي في جاوة الغربية بإندونيسيا بالفيضانات بسبب كثافة هطول الأمطار وفيضان نهر سيتاروم

وشهدت أحياء كاملة وعشرات الطرق الرئيسية في العاصمة جاكرتا، السبت الماضي ، فيضانات هائلة، وتم إجلاء أكثر من 1300 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وقال مسؤولون إنه تمّ اجلاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة الإندونيسية وذلك وسط الفيضانات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بعد انهيار سد نهر “سيتاروم”.