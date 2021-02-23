الارشيف / اخبار العالم

سلطنة عمان تعلق دخول إليها من 10 دول لاحتواء كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلق دخول إليها من 10 دول لاحتواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إنها منعت دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما لاحتواء انتشار الفيروس لا سيما السلالات المتحورة.

وتشمل الدول السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا. والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا