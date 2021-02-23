شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلق دخول إليها من 10 دول لاحتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إنها منعت دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما لاحتواء انتشار الفيروس لا سيما السلالات المتحورة.

وتشمل الدول السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا. والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.