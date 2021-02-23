شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات جديدة بكوفيد-19 في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 10 إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.