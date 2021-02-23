سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، بواقع 40 ليرة للشراء ونحو 45 ليرة للبيع.

وهوت الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد في وقت متأخر من الأحد مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.



وواصل سعر الدولار بالسوق الموازية في سوريا الارتفاع اليوم الثلاثاء، وسجل نحو 3425 ليرة لشراء، و3470 ليرة للبيع، مقابل نحو 3385 ليرة للشراء، و3425 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ويقل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية بأكثر من 18% عن نهاية الشهر الماضي.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ 3 آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

أسعار اليورو والإسترليني

وصعد سعر اليورو في السوق الموازية "السوداء" إلى نحو 4156 ليرة للشراء، و4216 ليرة للبيع، مقابل 4097 ليرة للشراء، و4151 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 4805 ليرات للشراء، و4878 ليرة للبيع، مقابل 4735 ليرة للشراء، و4801 ليرة للبيع، أمس.

الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 911 ليرة للشراء، و926 ليرة للبيع، مقابل 901 ليرة للشراء، و914 ليرة للبيع، أمس.

بينما صعد سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية إلى 930 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع، مقابل نحو 919 ليرة للشراء، و933 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 11311 ليرة للشراء، و11485 ليرة للبيع، مقابل، 11180 ليرة للشراء، و11337 ليرة للبيع، أمس.