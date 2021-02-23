شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكعبي: الإمارات دعمت الصومال بمليار درهم في 7 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الكاتبة الصحفية مريم الكعبي إن مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال تجاوز مليار درهم في 7 سنوات.



وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر أنه: "بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للصومال منذ العام 2009 وحتى نهاية 2016 نحو مليار درهم".

وأشارت إلى أن: "جميعها كانت تصب في مشاريع ترفع المعاناة عن كاهل الشعب ومن خلال مشاريع تنموية تستهدف تقديم خدمات للمواطن الصومالي"