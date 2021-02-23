بعد مقتل 13 جنديا.. باباجان: على أردوغان تحمل فاتورة أفعاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حمل رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسؤولية مقتل 13 جنديا تركيا في شمال العراق.



وقال باباجان فى رسالة موجهة لأردوغان، إنه يجب علىه ألا يجعل شخص آخر يدفع فاتوة أفعاله.

وأضاف باباجان أنه حال نجاح عملية كارا بالعراق فإن الرئيس كان لينسب النجاح لنفسه ويطل أمام الكاميرات قائلا "لقد نجحت في تلك العملية"، ولكنه في حالة الفشل الان يلقي باللوم على الاخرين، ولكنه يجب عليه ألا يجعل أي شخصا اخر يدفع فاتورة أفعاله.

وتابع باباجان أنه على الرغم من أن الحالة الصعبة التي تمر بها البلاد تزداد سوءا، وفي حين تزداد تركيا فقرا، لا يتوقف حليف أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي عن لعن المعارضة التركية.

وشدد باباجان على أن العدو الحقيقي للبلاد هو البطالة، معربا عن رغبته في إجراء اتصال هاتفي بالحكومة التركية ليخبرهم أن ليس كل من يقول رأيه في تلك البلاد خائن أو إرهابي.

وأعرب علي باباجان عن استيائه الشديد من الأشخاص الذين يحمون أردوغان ويتسترون على أفعاله بدعوى أنه يحب البلاد، متسائلا "هل حب البلد يعني زرع بذور الكراهية في المجتمع"