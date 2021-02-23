شكرا لقرائتكم خبر عن قصر إردوغان يتحدى دولة القانون فى تركيا.. ومهندس معمارى: لن يقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس غرفة المهندسين المعماريين، فى أنقرة أن القصر الرئاسى الذى شيده الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى العاصمة سيكون فى حكم العدم، حتى إذا تم الاستئناف على القرار القضائى الصادر بحقه بحسب تصريحات نشرتها صحيفة زمان التركية، حيث كان القضاء التركى قد أصدر العام الماضى قرارًا بإلغاء قرار رئاسى سمح بتشييد قصر رئاسى على مزرعة أتاتورك للغابات فى أنقرة.

مجلس الدولة فى تركيا ألغى فى سبتمبر الماضى القرار رقم 271، الصادر عام 2014 والذى مهد الطريق لبناء المبانى العامة فى المناطق التاريخية.

ويقول رئيس غرفة المهندسين المعماريين، تيزجان كاراكوش جاندان، إنه يمكن الاستئناف على قرار الإلغاء، لكن لن يكون هناك قرار مختلف، وبعدها سيكون القصر فى حالة عدم.

جاندان الذى ذكر أنهم دعوا إلى “إخلاء القصر الرئاسي” مباشرة بعد قرار الإلغاء، أضاف أن جلوس شخص يمثل الدولة فى مكان غير قانونى هو فضيحة دولية ضخمة، وأن المكان الشرعى والقانونى الذى يمثل الدولة هو قصر تشانقايا.

وأشار جاندان إلى أنه بعد تأييد قرار الإلغاء فى الاستئناف، ستقرر الجمعية وضع القصر الرئاسى، “لأنه ليس مجرد مساحة، إنه المكافئ المكانى للتسوية مع النظام”.