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جونسون: لا رحلات دولية من إنجلترا حتى منتصف مايو

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيتم حظر السفر الدولي من إنجلترا حتى 17 مايو على أقرب تقدير، وهو ما يطيل أمد الألم لشركات الطيران والمطارات وشركات السياحة.
وفي خارطة طريق لتخفيف القيود، أعلنت الحكومة إجراء مراجعة لمنظومة السفر سيصدر بموجبها في 12 أبريل توصيات حول كيفية استئناف السفر الدولي في ظل إدارة مخاطر ظهور طفرات جديدة من فيروس .
وقالت في بيانها «ستحدد الحكومة موعد استئناف السفر الدولي الذي لن يكون قبل 17 مايو».
وأضافت أن بريطانيا تدرس نظاماً يسمح للأفراد الذين يحصلون على التطعيم بقدر أكبر من الحرية في السفر إلى خارج البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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