أمريكا تُبلغ إسرائيل: حل الدولتين هو "الأفضل"

محمد الفلاح - أمريكا تبلغ إسرائيل: حل الدولتين هو الأفضل

الثلاثاء 23 فبراير 2021

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي، الاثنين، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو الأفضل لمستقبل إسرائيل.



وقالت الوزارة إن بلينكن أكد لنظيره جابي أشكينازي، في اتصال هاتفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن ”بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية“.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي ”حل الدولتين“، لكنه شكك بإمكان إنجاز هذا الحل على المدى القصير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داعما كبيرا لإسرائيل.

وأوضح بلينكن أمام مجلس الشيوخ: ”يظن الرئيس وأنا شخصيا أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين“، لكن ”واقعيا أظن أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير“.

ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين فورا ”إلى تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيدا“.

ورفضت السلطة الوطنية الفلسطينية التعامل مع ترامب بسبب انحيازه لصالح إسرائيل، لا سيما من خلال نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وتأتي التصريحات في ظل استعداد الأحزاب الإسرائيلية لخوض غمار انتخابات الكنيست وسط تحالفات جديدة وانشقاقات، وتباين في المواقف بشأن حل الدولتين وطريقة التعاطي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وملف الاستيطان.