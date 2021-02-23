رحلتان كل الأسبوع.. افتتاح خط طيران جديد بين "برج العرب" وأبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار برج العرب الدولي، أول رحلة منتظمة تابعة لشركة "ويز آير أبوظبي" العالمية، في إطار تدشين خط طيران جديد منتظم بين مطاري أبوظبي بدولة الإمارات وبرج العرب، بهدف زيادة تدفق السياحة العربية للإسكندرية والساحل الشمالي.

وقال كيس فان شايك، المدير التنفيذي لشركة "ويز إير أبو ظبي" للطيران منخفض التكاليف، إن الشركة تبدأ الخط الجديد بين البلدين، بهدف تدعيم الحركة السياحية، وأشار إلى أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا على أحدث الطائرات من طراز الإيرباص 321 نيو.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة بمدافع المياه، كتقليد معتاد في افتتاح الخطوط الجديدة، وقامت العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب، وإنهاء إجراءات وصولهم، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.