بايدن عن حصيلة وفيات كورونا بأمريكا: الأرقام "مُفجعة" وعلينا أن نتحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن عن حصيلة وفيات كورونا بأمريكا: الأرقام مفجعة وعلينا أن نتحد

الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تخطت 500 ألف حالة، بـ"المفجعة".



وطالب بايدن في خطاب إلى الأمة الشعب الأمريكي بتوحيد صفوفهم للتصدّي للجائحة، وأضاف "أطلب من جميع الأمريكيين أن يتذكّروا، أولئك الذين فقدناهم".

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الولايات المتّحدة "كأمّة، لا يمكننا، ولا ينبغي علينا، أن ندع هذا الأمر يستمرّ".

وأكد: "يجب أن نضع حدّاً للسياسة وللمعلومات المضلّلة التي قسّمت العائلات والمجتمعات.. علينا أن نحارب هذا الأمر سوياً، كشعب واحد، كالولايات المتّحدة الأمريكية".

وبعدها خرج بايدن ترافقه زوجته جيل ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث وقفوا دقيقة صمت حداداً على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثّلت بـ500 شمعة أضيئت خلفهم.

وكانت الأعلام نكّست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفيدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.